Roma: Mandrake derubato prima dello spettacolo, fans donano abiti di scena

ROMA- Ha subito un furto prima dello spettacolo in programma a Roma il 6 aprile scorso. Danneggiato il suo van, portato via il borsone contenente la vestaglia della signora Maria e il pigiama di papà. Disavventura nella capitale per il noto comico brindisino Giuseppe Mandrake Ninno che, però, non ha avuto neanche il tempo di denunciare il fatto sui social, visto che ci hanno pensato due suoi fans a risolvere il problema. Il primo, Alessio, un bambino di nove anni, gli ha donato la vestaglia che aveva acquistato per partecipare allo spettacolo. E poi una signora di Ceglie Messapica, Rossana, che gli ha ceduto il pigiama- identico al suo nella fantasia e nel colore – che custodiva da oltre venti anni. Una solidarietà che è arrivata dritta al cuore di Mandrake.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author