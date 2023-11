Volley C/F: Acquaviva combatte, ma cade con la capolista

Per la 7a giornata del Campionato Nazionale di 1° livello – Serie C femminile si è disputato lo scontro tra VOLLEYUP&EULOGIC Acquaviva e, la capolista del girone B, AURORA VOLLEY Brindisi.

Mister Signorile inizialmente schiera Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Erika Porreca in posto 4, con Sharon Rubino e Miriana Trotti che si alternano nel ruolo di libero.

Dall’altro lato della rete, mister Capozziello risponde con Avallone, Padula, Kolomiiets, Prato, Matichecchia, Albanese e Zivkovic nel ruolo di libero.

Fischio d’inizio e prima battuta di capitan Porreca, le ragazze in campo lascianocadere la palla. Parte così all’interno del Valeriano un emozionante e coinvolgente Minuto di Rumore: iniziativa intrapresa in occasione della “Settimana di Federica”, organizzata dalla Fipav Puglia, per gridare a gran voce “Basta con la violenza sulle Donne”.

Riparte la gara con Erika Porreka al servizio. Le due formazioni si studiano e si procede punto a punto. Le ospiti provano a mettere la testa davanti sul 12 a 14; mister Signorile non ci sta ed effettua il cambio in regia tra Valentina Galasso e Sabrina Sforza. Agli attacchi di Asia Sozio ed Erika Porreca rispondono gli “affondi” di Albanese e Matichecchia. Il 1° set lo portano a casa le ospiti con il tabellone che si ferma sul 21 a 25.

Si va al secondo set: confermata in regia Sabrina Sforza. Partenza sprint delle libellule che si portano sul 6 a 2; mister Capozziello spezza il gioco e chiama time out; le ragazze brindisine reagiscono e con la regista Kolomiiets al servizio si portano sul 6 pari. Seguono due decisioni assolutamente discutibili del primo arbitro, rumorosamente contestate da tutti gli spettatori presenti, che danno la possibilità alle ragazze brindisine di allungare sulle libellule acquavivesi. Si prosegue punto a punto con sostanziale equilibrio fino al 18 a 20. Poi le ospiti allungano ed il set si chiude 19 a 25 con un attacco di poco fuori di Alessia Cipriano.

Resta in campo Sforza anche nel terzo set. Il copione si inverte: partenza a razzo delle ragazze brindisine che si portano sul 5 a 1. Asia Sozio in battuta e le ragazze blumagenta si portano sul 6 a 5. Grazie a un ace di Cipriano ed un muro di Quatraro il gap tra le due formazioni aumenta fino al 14 a 10 per la squadra di casa e mister Capozziello chiama nuovamente time out.

Le ragazze brindisine si ricompongono e iniziano a recuperare lo svantaggio grazie ai precisi attacchi di Albanese e Avallone. Il 16 pari, invece, è viziato da un’altra dubbia decisione arbitrale sempre a sfavore della squadra di casa. Da questo punto in poi si procede punto a punto, con un’altalena di emozioni e scambi di gioco spettacolari offerti da entrambe le formazioni, fino al 23 pari. A spuntarla, però, sono le ospiti che si impongono per 23a 25. Una partita molto combattuta, in cui le ragazze acquavivesi hanno giocato alla pari al cospetto della prima della classe.

Tutte le libellule hanno fornito un’ottima prestazione. Da segnalare l’ottima prestazione di Miriana Trotti (odierna MVP blumagenta) che commenta così la gara: “È stata una partita molto combattuta, ricca di “bella pallavolo”. È un peccato non essere riusciti a conquistare dei punti visto il match davvero equilibrato contro una squadra molto forte. Sono sicura che continuando a esprimere questo gioco arriveranno belle soddisfazioni, sperando di essere supportati da un pubblico “caldo”…”.

Ora testa al prossimo match, domenica prossima la formazione del Presidente Convertini sarà in trasferta sul difficle campo di Turi.

