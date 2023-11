Volley A2/M: Castellana sconfitta da un Siena quasi perfetto

Dopo la vittoria esterna a Cuneo, si ferma di nuovo in casa la Bcc Tecbus Castellana Grotte sconfitta dalla Emma Villas Siena per 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 17-25) nella sfida del Pala Grotte valida per l’ottava giornata del campionato nazionale di Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

La New Mater manca ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale casalinga, battuta dalla compagine toscana che ha confermato durante tutto l’arco del match i propri valori.

“Noi ci abbiamo provato con tutti i nostri mezzi per stargli dietro e cercare di colmare questo gap che hanno messo all’inizio, soprattutto in battuta – ha commentato a fine gara l’allenatore della Bcc Tecbus, Simone Cruciani -. Quando sei di fronte ad una squadra così compatta, è difficile esprimere un buon gioco, ma c’è stata grande volontà di non mollare, che è una caratteristica della nostra squadra. Alcune volte siamo riuscirti a riaprire le partite, questa volta no. Loro hanno fatto un’ottima partenza. Dobbiamo lavorare sui primi punti perché poi è difficile recuperarli. Oggi abbiamo visto una squadra che ha sfiorato la perfezione, noi continuiamo a lavorare”.

Fanizza al palleggio, Bermudez opposto, Pol e Cianciotta schiacciatori, Ciccolella e Ceban centrali, capitan Battista libero: coach Cruciani conferma la Bcc Tecbus vincente a Cuneo.

Nevot in regia opposto a Krauchuk, Pierotti e Tallone in banda, Copelli e Trillini al centro, Bonami libero: coach Graziosi presenta così la sua Siena.

Si parte con il “minuto di rumore” istituito da Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A Femminile e Lega Pallavolo Serie A Maschile e con l’iniziativa voluta da New Mater Volley in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dirigenti, tecnici e atleti delle due squadre, infatti, hanno condiviso il messaggio proposto da Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana e Associazione DonneXStrada indossando la maglia celebrativa “Io (non) ho paura” durante il saluto iniziale.

CRONACA – Siena subito in vantaggio con Copelli (0-2). Il primo punto per la New Mater arriva con Ciccolella (1-2). L’attacco out di Cianciotta e l’infrazione da seconda linea di Bermudez fanno prendere il volo a Siena (4-10). I toscani tengono questo vantaggio per tutto il set. La Bcc Tecbus ci prova con gli attacchi di Bermudez e Iervolino. Krauchuk porta Siena al set point (15-24), annullato prima dall’errore al servizio di Milan e poi dall’attacco di Pol e dall’ace di Iervolino, che sbaglia però la seconda battuta (18-25).

Il secondo set è punto a punto. Un inarrestabile Cianciotta trascina Castellana al pareggio di 10 e poi di 14. Per Siena invece sono gli attacchi di Milan ad infilarsi nel muro dei padroni di casa. Il set però ha lo stesso destino del primo: è Krauchuk a conquistare il punto 24. Il set si chiude con l’attacco dal centro di Trillini (20-25).

Nel terzo è Castellana brava a conservare il vantaggio già dall’inizio (10-7). Con gli attacchi di Bermudez e Ceban i padroni di casa crescono punto dopo punto (17-13). Nel finale aiutano gli errori al servizio di Siena: Krauchuk consegna il set point a Castellana (24-22) Pierotti sbaglia il servizio (25/23).

Nel quarto set gli errori iniziali di Castellana danno la spinta a Siena per fare bene e conquistare un vantaggio importante con Copelli e Pierotti (6-11). Non bastano gli attacchi di Bermudez a fermare gli ospiti con un quasi perfetto Milan (15-22). È Pierotti a chiudere il set 17-25.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Emma Villas Siena 1-3 18-25 (23’), 20-25 (26’), 25-23 (26’), 17-25 (24’).

Castellana: Fanizza, Cianciotta 12, Ceban 10, Bermudez 16, Pol 2, Ciccolella 6, Battista (L), Balestra, Iervolino 4, Rampazzo, Guadagnini. ne Princi (L), Menchetti. All. Cruciani, II All. Barbone, ass. all. Calisi, scout Maggio. Battute vincenti/errate: 9/12. Muri 4. Ricezione positiva/perfetta: 44/25 Attacco: 37. Errori gratuiti: 9 att / 7 ric.

Siena: Nevot 4, Pierotti 14, Copelli 14, Krauchuk 22, Trillini 13, Milan 10, Bonami (L), Picuno. ne Tallone, Coser (L), Gonzi, Acuti, Pellegrini, Ivanov. All. Graziosi, II all. Monaci, III all. Passaponti. Battute vincenti/errate: 7/25. Muri: 11. Ricezione positiva/perfetta: 54/22. Attacco: 58. Errori gratuiti: 4 att / 9 ric.

Arbitri: Rosario Vecchione di Salerno, Enrico Autuori di Salerno.

