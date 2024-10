Volley A3/M, Gioia del Colle cade con Ortona al tie-break

Dopo oltre due ore e mezza di gioco, la Joy Volley Gioia del Colle cede il passo alla Sieco Service Ortona che, davanti al pubblico di casa, vince al tie-break (25-22, 23-25, 25-22, 20-25, 15-11).

Una gara intensa e combattuta, giocata al palasport comunale, dove i biancorossi hanno affrontato una Sieco Service in grande forma, trascinata dallo schiacciatore Leonel Marshall (miglior marcatore con 26 punti) e dal libero Vittorio Broccatelli, protagonista con una prova eccellente in ricezione e difesa.

Il break decisivo nel quinto set (13-7), ottenuto dai padroni di casa dopo il cambio di campo (8-6), ha lasciato poco spazio alla replica di capitan Mariano e compagni, che tornano dalla trasferta abruzzese con un solo punto.

La squadra di coach Passaro, stabile al secondo posto con sei punti, ospiterà domenica prossima la Rinascita Lagonegro, battuta al quinto set dalla Vidya Viridex Sabaudia.

Formazioni

Mister Denora Caporusso schiera Pinelli al palleggio, Rossato opposto, Marshall e Bertoli di banda, Arienti e Pasquali al centro e Broccatelli come libero. Coach Passaro risponde con Longo e Vaškelis in diagonale, Mariano e Milan in posto 4, Cester e Persoglia centrali e Rinaldi libero.

La gara

La Joy Volley parte bene a muro, ma la reazione immediata della Sieco Service, guidata da Marshall, ribalta il risultato. I biancorossi faticano a tenere il passo e, nonostante un tentativo di rimonta, cedono il primo set (25-22). Nel secondo set, la squadra di coach Passaro recupera e, grazie all’errore di Rossato, chiude sul 23-25, pareggiando i conti.

La battaglia continua nel terzo set, con Ortona che approfitta degli errori avversari e chiude 25-22. Nel quarto set, è la Joy Volley a prevalere grazie alle giocate di Milan e Cester, portando la sfida al tie-break. Qui, l’equilibrio iniziale viene rotto dalla Sieco Service che, spinta dalle difese di Broccatelli e dagli attacchi di Rossato, vince il set decisivo (15-11).

SIECO SERVICE ORTONA 3-2 JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE (25-22, 23-25, 25-22, 20-25, 15-11)

SIECO SERVICE ORTONA: Pinelli 0, Rossato 20, Marshall 26, Bertoli 9, Pasquali 11, Arienti 11, Broccatelli (L1) pos 64%, Giacomini, Del Vecchio, Di Tullio (L2), Torosantucci, Affaldano, Di Giulio, Alcantarini. All. Francesco Denora Caporusso, vice all. Luca Di Pietro.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 1, Vaškelis 21, Mariano 14, Milan 22, Cester 12, Persoglia 0, Rinaldi (L1) pos 60%, Martinelli, Alberga, Garofolo 6, Romanelli, Disabato, Attolico, Di Carlo (L2). All. Sandro Passaro, vice all. Francesco Racaniello.

Arbitri: Virginia Tundo e Deborah Proietti.

Note | Ortona: aces 4, errori al servizio 16, muri vincenti 10, ricezione pos 55% – prf 37%, attacco pos 50%.

Gioia del Colle: aces 5, errori al servizio 16, muri vincenti 11, ricezione pos 47% – prf 34%, attacco pos 39%.

Durata set: 35’, 33’, 31’, 32’, 22’.

