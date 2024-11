Volley B1/M, derby ad alta tensione per la Pantaleo Podio Fasano

Sabato sarà il giorno del secondo derby stagionale per la Pantaleo Podio Volley Fasano, che farà visita allo Zero5 Castellana in un match delicato e ricco di attese. Entrambe le squadre arrivano da risultati opposti: se il Castellana è reduce da una dolorosa sconfitta a Crotone, le gialloblù del presidente Renzo Abete hanno trionfato con autorità a Caltanissetta contro il Traina, volando in testa alla classifica provvisoria del girone D.

“Affrontare Castellana non è mai semplice – commenta coach Paolo Totero – sia in casa che in trasferta. È una gara tra due squadre che si conoscono bene, anche grazie ai frequenti allenamenti congiunti frutto del rapporto di amicizia tra le dirigenze. Ma sabato sarà diverso: in partita tutto assume un altro sapore, e servirà la massima concentrazione”.

Lo Zero5 Castellana, allenato da coach Massimiliano Ciliberti, può contare su un roster giovane e talentuoso, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Tra le protagoniste, spiccano la schiacciatrice Alessia Corradetti, il centrale Lucrezia Salamida e il libero Fabiola Ruffa.

Coach Totero potrà contare sull’intero roster per questa sfida, molto attesa anche dai tifosi fasanesi, che potrebbero accorrere numerosi al Palagrotte di Castellana Grotte per sostenere le proprie beniamine.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 16:30 al Palagrotte. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Federica Camossi e Stefania Gabbetta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author