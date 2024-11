Volley C/F. Dinamo Molfetta torna al Pala Poli per voltare pagina

Voltare pagina e reagire immediatamente dopo la sconfitta subita a Terlizzi: è questo ciò che società e staff tecnico si aspettano dalle ragazze in maglia arancio. L’obiettivo è ritrovare il bel gioco mostrato nel primo set contro Zest, in vista del prossimo impegnativo incontro di sabato 2 novembre alle ore 20:30 contro Farmacia Mastrolonardo Turi. Per la prima volta in questa stagione, la gara sarà ospitata dal Pala Poli di Molfetta.

Durante la settimana, la Dinamo CAB Molfetta ha lavorato duramente per prepararsi al meglio, consapevole del livello di difficoltà simile a quello affrontato contro Terlizzi. Coach Sciancalepore ha insistito sulla necessità di prestare massima attenzione a tutti i fondamentali, per evitare errori dettati dalla mancanza di concentrazione. La squadra deve migliorare non solo tecnicamente e tatticamente, ma anche nella coesione di gruppo, un aspetto essenziale per affrontare con successo le sfide future.

Claudia Gentile ha sottolineato questo punto nell’intervista pre-gara: «Quello che è mancato a Terlizzi è stata l’affinità tra di noi, un elemento fondamentale che richiede tempo per crescere. Sabato ci attende un’altra sfida difficile, ma dobbiamo scendere in campo determinate e dimostrare il nostro valore. Sarà cruciale trovare maggiore lucidità in attacco e essere più incisive».

Farmacia Mastrolonardo Turi si presenta come una squadra ben preparata, con due vittorie e una sola sconfitta (al tiebreak contro l’Amatori Bari), pronta a confermare le proprie ambizioni. La sfida si preannuncia intensa e combattuta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author