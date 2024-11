Volley B1/F, Zero5 Castellana: grande attesa per l’arrivo della capolista

Grande attesa per il secondo derby stagionale di volley femminile tra la Zero5 Castellana Grotte e la squadra fasanese Pantaleo Il Podio. L’appuntamento è fissato per sabato 2 novembre alle 16:30 al Palagrotte, con ingresso gratuito. La sfida, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B1, vedrà confrontarsi due formazioni in cerca di conferme.

La Zero5 ha iniziato la stagione con due prestazioni esaltanti: una spettacolare rimonta contro Bisceglie e una convincente vittoria su Arzano. Tuttavia, nella terza giornata ha subito una battuta d’arresto a Crotone, dove non è riuscita a replicare i livelli prestazionali precedenti. Ora è chiamata a ritrovare fiducia per affrontare un avversario in grande forma, ancora imbattuto e primo in classifica.

La Pantaleo Il Podio Fasano ha dimostrato la propria forza con una serie di risultati positivi: vittoria al tie-break contro Pomezia, successo interno con Bisceglie e un netto 3-0 a Caltanissetta, nonostante alcune assenze importanti. La squadra brindisina, guidata dal tecnico Totero, ha mantenuto un nucleo di giocatrici esperte e ha potenziato il roster con rinforzi di valore come l’opposta Botarelli e il libero Vittorio.

Il campionato si sta rivelando equilibrato e imprevedibile, con una classifica che vede Fasano in testa con 8 punti, seguita da Marsala e Pomezia a quota 7. La Zero5, al momento ferma a 5 punti, cercherà di riscattarsi contro una delle favorite per la promozione.

Dopo il match di Serie B1, la palestra ospiterà la sfida di Serie D tra la KlimaItalia e il Brindisi, in un pomeriggio di grande volley.

Nel prossimo turno si disputeranno anche: Pescara-Arzano, Fonte Nuova Roma-Torre Annunziata, Santa Teresa-Bisceglie, Modica-Crotone, Marsala-Pomezia e Casal de’ Pazzi-Caltanissetta.

