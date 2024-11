Volley C/F, Turi: vittoria nitida e convincente a Cerignola

Prestazione solida e convincente quella della Farmacia Mastrolonardo Turi, che domenica scorsa ha centrato la seconda vittoria consecutiva con un netto 3-0 al Palafamila “Tatarella” di Cerignola. Nonostante l’ambiente ostico, la squadra di Turi ha mostrato grande carattere nella prima vittoria stagionale in trasferta, sconfiggendo le padrone di casa della FLV Cerignola, recentemente retrocesse dalla Serie B2.

Il match, valido per la terza giornata del Campionato Nazionale di Serie C femminile, si è chiuso con parziali identici (22-25/22-25/22-25) in tutti e tre i set. Le ragazze di Turi hanno guidato il gioco fin dall’inizio, riuscendo a respingere con tenacia ogni tentativo di rimonta delle avversarie. La prova è stata impeccabile, con un grande spirito di squadra e pochissime sbavature.

Mister Cosimo Meuli ha schierato un 6+1 d’emergenza a causa delle assenze di Alejandra Rodriguez, Miriana Pernice e Roberta Sportelli. In campo Francesca Pellegrini in cabina di regia, Monica Marigliano opposta, Angelica Tritto e Paola Schena schiacciatrici, Francesca Cont e Linda Di Carlo al centro, con il capitano Ivana Cazzetta come libero. Da sottolineare l’eccellente prestazione della 18enne esordiente Francesca Pellegrini, che ha saputo sostituire degnamente capitan Rodriguez. Brillante anche Angelica Tritto, determinante nei momenti chiave e top scorer dell’incontro, mentre Ivana Cazzetta ha confermato la sua sicurezza in difesa.

Sabato sfida a Molfetta

La prossima sfida per la Farmacia Mastrolonardo Turi sarà ancora in trasferta, sabato alle 20:30 al PalaPoli di Molfetta. Le biancoazzurre affronteranno la Dinamo Cab Molfetta, che sta faticando in questo avvio di stagione, avendo conquistato solo 3 punti finora. Una ghiotta occasione per Turi, che punta a proseguire la serie positiva e a mantenere le posizioni alte della classifica.

CLASSIFICA: Capurso 9, Terlizzi 9, Amatori Bari 7, Farmacia Mastrolonardo Turi 7, Asem Bari 6, Trani 6, Don Milani Bari 6, Primadonna Bari 3, Corato 3, Molfetta 3, Acquaviva 2, Cerignola 1, Barletta 1, Casamassima 0.

