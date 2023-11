Volley B/M, Turi lotta alla pari ma il derby va a Gioia

L’ Arrè Formaggi Turi nonostante due set giocati quasi alla perfezione è costretta a cedere il derby ai biancorossi della Joyvolley. La compagine turese paga caro gli errori nei momenti topici: non tragga in inganno il risultato finale perché i ragazzi di mister Beppe Spinelli giocano bene per due terzi di gara, costringono la corazzata gioiese alla rincorsa nei primi due parziali sino alle battute finali quando riescono a rovesciare le sorti grazie ad un attacco più incisivo e pesante e alla maggior esperienza. Nel terzo set poi non c’è partita con i locali che si spengono e Parisi e soci autoritari, pungenti e ficcanti al servizio con l’ex Incampo, che chiudono agevolmente a proprio favore continuando la rincorsa alla zona play off.

Bella cornice di pubblico con una folta rappresentanza di tifosi ospiti al seguito, correttezza e rispetto in campo e sugli spalti.

Arrè Formaggi in campo con Manginelli al palleggio e Fortunato fuorimano, Scio e Lomurno di banda, Taccone e Furio centrali, Dammacco libero; l’ex Leo Castellaneta si affida in avvio alla coppia Parisi- Matheus che compongono la diagonale maggiore, Ciavarella e Galasso sono i laterali, Porro e Giorgio i centrali con Rinaldi libero.

Alla presentazione del match viene letto il messaggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per le Pari Opportunità in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. Dopo il fischio d’inizio e la prima battuta dal campo di gioco e dagli spalti è partito il “Minuto di Rumore”.

Capitan Scio porta subito i suoi sul 3-0 ma il primo pari arriva sul 6-6 con un punto contestato dai padroni di casa. È sempre il Turi a fare l’andamento con i biancorossi a ricucire gli strappi sino al 21-21 di Giorgio. Galasso mani e fuori per il 21-22 del sorpasso mentre Lomurno angola troppo il 21-23. Fortunato tiene i suoi sul 23-24 ma un tocco a rete del muro biancoazzurro chiude sul 23-25.

Furio su Matheus (4-1) e Scio provano a far scappare i turesi sul 5-1. Il Gioia, dentro l’ex Incampo per Ciavarella, cresce in difesa ed impatta sul 12-12. Ma sono sempre i biancoazzurri a spingersi avanti a più riprese e a non demordere, 20-18. Gli ospiti pareggiano e con il servizio pungente di Porro pongono le basi del sorpasso, 20-21; il break è decisivo con il set che si chiude con la battuta sbagliata del 22-25.

Il terzo parziale vede la Joyvolley avanti 2-5. Lomurno e compagni si spengono progressivamente, accusando psicologicamente anche il colpo dei primi due parziali e non riescono a cambiare l’inerzia. Il turno al servizio di Incampo scava il solco appianando la strada per i suoi verso un comodissimo 11-25.

Nel prossimo impegno valevole per la nona giornata del girone H di serie B, domenica 3 dicembre 2023 alle 18:30, l’Arrè Formaggi Turi affronterà in trasferta nel Tensostatico di Tuglie (Le) la forte formazione del Green Volley Galatone di Enrico Cester, seconda in classifica.

ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) vs N.V.G. JOYVOLLEY (BA) 0-3 (23-25/ 22-25/ 11-25)

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano, Portoghese n.e., Basile (L), Lomurno 9, Taccone 2, Dammacco (L), Fortunato 9, Scio 10, Furio 5, Milillo 1, Petronella, Manginelli 5, Romano. Allenatore: G. Spinelli. note: battute sbagliate 6, ace 2, muri vincenti 7, ricezione 49% (28%perfette), attacco 30%.

N.V.G. JOYVOLLEY: Matheus 17, Bitetti n.e., Parisi, Giorgio 5, Rinaldi (L), Girolamo, Incampo 13, Mingolla, Ruggiero n.e., Ciavarella 5, Carelli n.e., Galasso 7, Moschetti (L) n.e., Porro 9. Allenatore: L. Castellaneta.

Note: battute sbagliate 4, ace 4, muri vincenti 4, ricezione 69% (31%perfette), attacco 42%.

Arbitri: Vito Angiulli (Bari) e Raffaella Ayroldi (Bari).

Durata set: 28’; 28’; 22’.

