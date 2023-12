Volley, la Prisma Taranto chiede continuità a Modena

Sabato alle 18 la Gioiella Prisma affronterà in anticipo televisivo Raiplay al PalaMazzola la Valsa Group Modena.

Dopo la bella e convincente prestazione contro la Lube della scorsa domenica, i rossoblù guidati da Mister Travica sono più decisi che mai a conquistare la prima vittoria stagionale. Hanno dimostrato di poter tenere testa a squadre del calibro di Trento e Civitanova, pertanto il team del presidente Bongiovanni ha certamente tutte le carte in regola per far bene e risalire la classifica, un passo alla volta con le sapienti indicazioni di coach Travica.

Di fronte però si troveranno i modenesi, squadra che nonostante resti sempre tra le big per la corsa scudetto, per il momento si trova in posizione di classifica non ancora al top, con 4 vittorie e 3 sconfitte. Nell’ultimo turno il team del giovane Francesco Petrella ha battuto Cisterna con la diagonale Mossa de Rezende e Sapozhkov, ovvero l’esperto regista brasiliano con l’opposto russo di 220 cm. In posto 4, lo schiacciatore Juantonena e il bielorusso Davyskiba che hanno trascinato nello scorso match con i laziali e al centro Brehme e Sanguinetti, con Gollini libero.

Un match che si presenta difficile ma tutto da giocare ed assaporare viste le premesse poste dai rossoblù nell’ultima gara, dove hanno ben più che “venduto cara la pelle”, sfiorando di un soffio la vittoria a Civitanova.

Lo descrive così il regista Angel Trinidad De Haro :” Sarà una dura partita contro una squadra forte e storica del campionato. Ma stiamo lavorando per fare bene in continuità con la prestazione che abbiamo avuto a Civitanova per portare la prima vittoria di campionato a casa”.

Attiva da questa partita l’iniziativa” Progetto Scuola e volley” che vedrà presenti al PalaMazzola cento ragazzi dell’Istituto Battaglini e Pitagora, iniziativa che vedrà coinvolgere durante la stagione moltissimi giovani atleti e appassionati studenti dalle scuole di tutta Taranto.

Ex di giornata Lorenzo Sala, nelle precedenti stagioni a Modena. Arbitri dell’incontro: Giardini Massimiliano e Canessa Maurizio. Match in diretta Raiplay e Volleyballworld.tv

