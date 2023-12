Volley C/F, Dinamo Molfetta a Terlizzi per ripartire

Settimana di riflessione in casa Dinamo dopo la prima sconfitta stagionale maturata sabato scorso per mano dell’ASEM Volley Bari. Un insuccesso che, come già sottolineato, ha messo a nudo imperfezioni tecniche su cui continuare a lavorare nelle sedute di allenamento e mettere in pratica nelle prossime importantissime sfide.

Quello che coach Marzocca ha chiesto alla sua squadra è di entrare in campo con la giusta “cazzimma” tale da permettere di aggredire subito il match prendendo le misure alle avversarie già dalle battute iniziali del primo set. Oltre che sull’aspetto tecnico e tattico, le prossime due partite andranno affrontate con la giusta determinazione mentale.

Già a partire da quella di domenica 3 dicembre quando la Dinamo CAB Molfetta sarà impegnata presso il Pala Fiori di Terlizzi contro l’ASD Zest con inizio fissato alle 16.30. Sarà l’occasione giusta per riscattare la scialba prestazione della scorsa settimana e per pensare di rilanciarsi in classifica proprio contro una sua diretta concorrente.

La Dinamo, a quota 17 punti in classifica, dista una sola lunghezza dalle tre capoliste appaiate a quota 18: ASEM Bari, CitymodaAmatori Bari e proprio ASD Zest. Le terlizzesi sono reduci da un’importantissima vittoria nello scontro diretto contro l’Amatori Bari con un percorso stagionale sin qui non molto difforme da quello della Dinamo: su 7 partite disputate ha ottenuto 6 vittorie e 1 sconfitta contro l’ASEM Volley Bari.

«In vista dell’altra delicata sfida contro l’ASD Zest – ha commentato Serena Abbattista palleggiatrice della Dinamo – dovremo dimostrare che la sconfitta rimediata la settimana scorsa è stato solo un episodio. Dovremo metterci tutte noi stesse e solo così possiamo pensare di fare bene». Saranno impegnati ancora una volta in trasferta i ragazzi della Serie D della Dinamo. Sabato 2 dicembre alle ore 19 i ragazzi di coach D’Agostino affronteranno presso il Tensostatico di Corato la Polis Volley Corato.

