Volley A2/M, primo vero scontro diretto per Castellana Grotte

Weekend da primo vero scontro diretto per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nella nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: la formazione gialloblù allenata da coach Simone Cruciani, dopo lo stop interno con Siena, va in Toscana per affrontare la Kemas Lamipel Santa Croce, altra compagine che finora ha raccolto in classifica 5 punti, in entrambi i casi frutto di un successo e di una vittoria al tie break. Prima battuta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18 al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno.

Di fronte ci saranno la terz’ultima (la New Mater Castellana) e la penultima (la Lupi Santa Croce) del campionato: inizia così un mese di dicembre particolarmente intenso con 6 partite in calendario, tutte compresse tra il 3 e il 30, a cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno.

Ad introdurre la sfida di Siena è coach Giuseppe Barbone, secondo allenatore della Bcc Tecbus Castellana Grotte: “Con Siena eravamo chiamati a replicare la grandissima prestazione di Cuneo. Dovevamo confermare un picco altissimo nelle prestazioni e non era facile. Devo dire che noi abbiamo fatto il nostro, ma nell’altra metà campo c’è anche la squadra avversaria e la Emma Villas ha fatto un’ottima partita. A Santa Croce, così come negli altri match, dobbiamo imparare a essere più spregiudicati nei punti iniziali dei set. Cattivi e determinati per riuscire a darci il giusto slancio nel corso della gara. Al Pala Parenti sappiamo tutti di dover affrontare una partita importante contro una squadra tosta, che ha giocatori importanti, con esperienza nazionale e internazionale e che forse ha raccolto meno di quanto meritato finora. Ma dobbiamo essere anche consapevoli di dover guardare a noi stessi e di dover fare il nostro” .

Da Santa Croce parte un periodo particolarmente intenso con alcune sfide cruciali per il futuro della New Mater: “Questo è vero – ha ammesso il coach alla sua settima stagione sulla panchina gialloblù -. Ma è anche vero che dobbiamo guardare partita dopo partita, pensare allenamento dopo allenamento. Non possiamo assolutamente permetterci di fare tabelle di marcia che lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo concentrarci sul lavoro e su quelli che sono gli aspetti più importanti nel nostro percorso. Penso in particolare alla qualità e all’incisività dei fondamentali di attacco, battuta e attacco, su cui possiamo migliorare molto” .

Sono 13 i precedenti, tutti in serie A2, tra Santa Croce e Castellana Grotte: per i gialloblù è una delle sfide con lo storico più ampio. Sono 10 i successi pugliesi, tre quelli toscani. Limitatamente alle gare giocate in casa da Santa Croce il bilancio parla di 4 vittorie della New Mater e 2 vittorie dei Lupi (queste ultime arrivate proprio nelle ultime due stagioni). Uno l’ex del match: Filippo Menchetti (a Santa Croce nella stagione 2021/2022).

È possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma www.volleyballworld.tv. Così come per tutte le altre gare della serie A2 maschile, non è necessario acquistare alcun abbonamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp