Volley, bilancio stagionale positivo per la pallavolo femminile pugliese

È stata una stagione ricca di soddisfazioni quella del volley femminile pugliese. Quella del Francavilla è stata solo una delle tre promozioni rimediate nelle svariate categorie dalle protagoniste della pallavolo pugliese. Il Melendugno, superando in gara3 l’Altino nello spareggio promozione, ha strappato il pass per la Serie A2. Nella prossima stagione, le salentine giocheranno per la prima volta nella propria storia nella seconda categoria nazionale femminile. Il tutto ad appena due anni dalla promozione in B1, categoria nella quale militerà il prossimo anno la Vipo Francavilla, che al primo anno di attività agonistica si è regalata la promozione in B1. Decisiva, in questo caso, la vittoria in finale playoff contro l’Ambra Cavallini Pontedera. Un salto di categoria che va a braccetto con quello di Fasano. Il “Podio Volley” ha vinto con tre giornate d’anticipo il proprio campionato, sfruttando come meglio non avrebbe potuto il primo match point stagionale contro Bisceglie. Fasano e Francavilla troveranno in B1 la Zero5 Castellana, nonostante il ko maturato nei playout con il Terrasini. Tra chi arriva e chi va via, saranno dunque tre le società femminili che disputeranno il prossimo campionato di Serie B1. Due in più rispetto alla passata stagione.

