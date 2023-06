Virtus Francavilla, Fabio Gallo è il nome nuovo per la panchina

Poche novità e tante riflessioni in casa Virtus Francavilla. Nella città degli Imperiali non si ha intenzione di sbagliare, ed è per questo che il presidente Antonio Magrì sta dimostrando di non avere particolare fretta nella scelta del nuovo allenatore dopo la separazione con Antonio Calabro. Definitivamente sfumata la pista Leonardo Colucci, si sbiadisce anche l’ipotesi Massimo Donati. Quest’ultimo avrebbe un principio di accordo per il rinnovo con il Legnago, società con la quale ha ottenuto la promozione in Lega Pro. L’interessamento della Virtus nei confronti dell’ex centrocampista di Bari, Atalanta, Messina e non solo, ingolosisce e non poco il tecnico friulano, che dunque rischia di far saltare un accordo verbale che in Veneto sembrava una formalità fino a pochi giorni fa. Nelle prossime ore, intanto, è previsto un incontro con Mirko Cudini, con il quale ci sarebbe già un primissimo accordo di massima. Il profilo dell’allenatore ex Campobasso e Fidelis Andria è da considerare in pole, ma Magrì non smette di guardarsi intorno. Il nome nuovo sondato dalla dirigenza è quello di Fabio Gallo, per il quale sembra sia stato effettuato un sondaggio. La pista che riporterebbe il tecnico di Bollate in Puglia è indubbiamente la più complicata da percorrere, ma non per questo è da escludere come opzione.

