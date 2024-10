Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte pronta a presentarsi alla città

Sabato 5 ottobre, alle 17:30, nella splendida cornice della Masseria Serritella, presentazione ufficiale delle squadre della Zero5 Castellana Grotte, impegnate nel campionato nazionale di volley femminile di Serie B1, nella Serie D regionale e in tutte le competizioni del settore giovanile.

L’evento sarà l’occasione per svelare al pubblico la prima squadra, rinnovata e con un’età media molto giovane. La società ha allestito un gruppo motivato e determinato, con l’obiettivo dichiarato di mantenere la categoria senza troppi problemi.

Come da 14 anni a questa parte, l’impegno verso il settore giovanile, che continua a dominare a livello regionale, resta una priorità. Sono aperte anche le iscrizioni per un corso amatoriale per adulti, rivolto a chiunque voglia ancora mettersi alla prova.

Intanto, prosegue la preparazione della prima squadra, che ha recentemente affrontato un doppio test con una giovane e combattiva Fenix di Monopoli, allenata dall’esperto tecnico Antonello D’Alessandro e impegnata nel campionato di Serie B2. Entrambi gli incontri sono stati intensi e ben giocati dalle due formazioni.

Nel campo della Zero5, Martina Stellati è stata costretta al riposo per un problema muscolare, ma si è rivista in campo Valentina Cantaluppi, in rapido recupero. Ottime conferme sono arrivate da tutte le giocatrici, con menzioni speciali per Alessia Corradetti e Fabiola Ruffa, già in forma campionato.

Sul momento interviene il capitano Ezia Salamida: “Abbiamo formato subito un bel gruppo, siamo unite e questo si vede in campo. Stiamo lavorando per raggiungere la forma ideale e migliorare l’intesa. Alessia Corradetti è molto tecnica e decisiva nei momenti chiave, ma tutte le ragazze meritano di essere menzionate: dove non arriva la tecnica, arriva il gruppo”.

