Calcio a 5, Kredias Monopoli ko a Giovinazzo

La Kredias Audace Monopoli esce sconfitta nella prima giornata del girone S della Coppa della Divisione contro il Giovinazzo con il punteggio di 6-2. Una prova non facile per la squadra allenata da mister Lamanna contro coetanei (ricordiamo che sono il torneo è per gli under 23, ndr.) che sono protagonisti in Serie A2 Élite.

Dopo un primo tempo chiuso sul 3-1 con la rete gialloblù di Pedote, nel secondo tempo i locali allungano portandosi sul 6-2 finale. Inutile il secondo gol di Messa, ma nella sostanza buona prova con i locali che in diversi momenti sono andati in difficoltà subendo l’offensiva gialloblù.

