Cerignola, l’ascesa di Grieco: dalla Prima Categoria al direttivo Lega Pro

Agosto 2014, Nicola Grieco rileva le quote dell’Audace Cerignola, non iscritta al campionato di Eccellenza e attiva soltanto col settore giovanile. Ottobre 2024, a Firenze Nicola Grieco è eletto all’unanimità come componente del Consiglio Direttivo della Lega Pro presieduto da Matteo Marani.

Dieci anni divenuti storia, la più bella per tutta Cerignola. Una realtà partita dalla polvere della Prima Categoria, inciampata ai primi ostacoli dai quali ha saputo imparare per arrivare ad essere un modello a scala nazionale. L’Audace oggi è una realtà consolidata anche da questa storica elezione, senza precedenti per il territorio.

“Sono carico ma anche responsabilizzato, voglio fare del bene nell’interesse di tutta la Lega Pro; per Cerignola un passo in avanti fondamentale dal punto di vista sportivo ed imprenditoriale”, dice il presidente Grieco che entra così nell’élite di quella terza serie che lo aveva incredibilmente escluso soltanto cinque anni fa, nel 2019, seppur sotto un’altra gestione di lega. Chissà se lo avrebbe immaginato dopo quella vicenda, quando la sua avventura nel calcio sembrava ormai ai titoli di coda.

Grieco e il suo Cerignola non hanno mai smesso di crederci, e ogni tanto è bene ricordare il bilancio di questi dieci anni: tre campionati di fila, quattro totali, due coppe di categoria, un playoff di Serie D vinto (ma inutilmente), esordio tra i professionisti e due partecipazioni su due ai playoff di Serie C.

L’elezione di Firenze è il frutto di seria programmazione, virtuosismo e rapporti diplomatici tessuti nel tempo con Matteo Marani, dal suo avvento fortemente legato al presidente ofantino. Traguardo che consacra il lavoro di una società, di un’azienda, di una famiglia ambiziosa, pronta adesso a far gli interessi della sua terra anche in sedi istituzionali: inimmaginabile per chi ha seguito, tifato e vissuto il Cerignola di sempre, tra campi in terra battuta, Promozione, Eccellenza, Serie D e sogni infranti troppo spesso sul più bello.

Oggi la storia è cambiata, l’Audace Cerignola entra a far parte del Consiglio Direttivo della Lega Pro, un grande riconoscimento, a maggior ragione, una grande responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author