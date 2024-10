Calcio a 5, Azzurri Conversano all’esame Futsal San Martino

Sei punti in due partite e primo posto a punteggio pieno insieme a Cus Bari, Just Mola e Grimal Barletta. L’avvio di campionato degli Azzurri Conversano è stato pressoché perfetto, ma adesso per la banda del presidente Mino De Girolamo arriva il compito più difficile ovvero confermarsi e confermare le ottime prestazioni offerte contro Cassano delle Murge e Futsal Veglie.

La prossima, di fatto, sarà una settimana cruciale per quello che potrà essere il ruolo di capitan D’Ecclesiis e compagni nel campionato appena iniziato. Con il turno infrasettimanale ormai alle porte, mister Giliberti si troverà a preparare nel giro di pochi giorni la sfida sul campo del neopromosso Futsal San Martino e i big match contro la Grimal Barletta in casa e la Just Mola in trasferta.

Un trittico di fuoco, dunque, per i conversanesi i quali, però, hanno l’obbligo di concentrarsi su un’avversaria per volta con il mirino che attualmente è puntato sull’ormai imminente tappa in terra jonica. Per l’occasione il tecnico di origini putignanesi dovrà ancora fare a meno di Donato Sibilia, spera di recuperare gli acciaccati Renna e Caradonna, e punta forte sul tandem Amrani-Cannone, grandi protagonisti del successo in terra salentina. A completare la lista dei convocati, poi, ci saranno i ragazzi dell’Under 19 per i quali è ormai scattato il countdown in vista dell’inizio del campionato nazionale di categoria. Il match di esordio è infatti fissato per il 13 ottobre prossimo in casa della Diaz Bisceglie, mentre la prima gara interna è prevista per la settimana successiva contro il Giovinazzo.

Presso il Pala Campitelli di Grottaglie dirigono l’incontro i sigg. Enrico De Bartolo della sezione di Molfetta e Alessia Giada Invidia della sezione di Lecce. Al cronometro Diego Giovanni Paladini di Brindisi. Fischio d’inizio alle ore 17.

