Volley B1/F, Star Bisceglie: debutto storico in Serie B1

Un momento storico per lo sport a Bisceglie: sabato 12 ottobre, la Star Volley farà il suo esordio nel campionato di Serie B1. L’incontro si terrà al PalaPanunzio di Molfetta, con inizio alle ore 19 e ingresso gratuito per i tifosi.

La squadra e il debutto

Affidata all’esperto allenatore Marco Breviglieri, la formazione si prepara a superare l’emozione del debutto. Con due riconferme dalla scorsa stagione, Valentina Civardi e Martina Quarto, e alcune nuove leve come Arianna Losciale e Laura Luzzi, la squadra punta a essere competitiva. Gli arrivi di giovani talenti come Benedetta Cometti, Viola Torre e Jessica Panucci garantiscono un mix di esperienza e freschezza.

Le dichiarazioni pre-partita

Coach Breviglieri ha sottolineato l’importanza di rompere il ghiaccio: “Mi aspetto un po’ di nervosismo iniziale, ma sono soddisfatto del lavoro svolto”. Anche Benedetta Cometti si dice pronta: “Siamo cariche per questo derby, e giocare davanti ai nostri tifosi sarà uno stimolo in più”.

Gli avversari

Il Volley Castellana Grotte, allenato da Massimiliano Ciliberti, punta a ripetere l’ottima stagione passata. Tra le giocatrici da tenere d’occhio ci sono l’opposto Sofia Cusma e la palleggiatrice cubana Priscilla Salas. Tra le ex di turno, Valentina Civardi, ora con la Star Volley, ha giocato con Castellana fino al 2022.

Copertura e live streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Star Volley Bisceglie, a partire dalle 18:45. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire il live scoring sul sito della FIPAV.

