Volley A/M: Prisma Taranto-Padova, sfida tra squadre in cerca di riscatto

Domenica 13 ottobre, al PalaMazzola terza giornata di Superlega: la Gioiella Prisma Taranto affronterà la Pallavolo Padova. La squadra di casa cercherà di sfruttare il supporto dei propri tifosi per conquistare punti preziosi in una gara che si preannuncia avvincente.

Nonostante le due sconfitte iniziali, Padova ha dimostrato di essere un avversario solido, strappando un punto ai campioni della Sir Safety Perugia e tenendo testa alla Cucine Lube Civitanova. La formazione di coach Jacopo Cuttini ha evidenziato una grande capacità di lottare fino all’ultimo pallone, rendendosi pericolosa per qualsiasi avversario.

La Prisma Taranto, guidata da coach Dante Boninfante, dovrà affrontare la sfida con la massima concentrazione facendo attenzione alla qualità degli attaccanti di Padova. Tra i nomi da tenere d’occhio l’olimpico azzurro Porro, l’altro talento Orioli, il croato Sedlacek e il serbo Masulovic, oltre all’opposto Tommaso Stefani, vicino alla piena forma.

Sarà anche un incontro di ex: Falaschi e Stefani, entrambi ex giocatori di Taranto, torneranno da avversari, mentre il regista Jan Zimmermann si troverà di fronte alla sua ex squadra.

“Sarà una partita importante per noi, Padova sta giocando un’ottima pallavolo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma vogliamo dimostrare di poter competere alla pari e mantenere i punti qui a Taranto. Siamo carichi e pronti a dare il massimo”, ha commentato lo stesso Zimmermann.

La partita promette emozioni, con la solidità del muro-difesa e le variazioni in attacco che potrebbero rivelarsi decisive per la Prisma Taranto. Il pubblico del PalaMazzola è pronto a sostenere la squadra in un incontro che potrebbe essere fondamentale per il prosieguo del campionato.

