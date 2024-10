Volley C/F, Dinamo Molfetta: attesa per la prima di campionato

Il conto alla rovescia è iniziato: la stagione 2024/2025 della Dinamo CAB Molfetta nel Campionato Nazionale di Serie C Femminile sta per prendere il via. Le ragazze in maglia arancio si preparano al debutto previsto per sabato 12 ottobre, quando alle 18:30 il Pala Enziteto di Bari Santo Spirito sarà teatro dell’incontro tra Primadonna Bari e Dinamo Molfetta.

In casa Dinamo regna un clima di serenità, entusiasmo e determinazione. La squadra ha lavorato duramente durante la pre-season sotto la guida attenta di coach Susanna Sciancalepore e del Direttore Tecnico Michele Drago, con il prezioso contributo del preparatore atletico Domenico De Gennaro. Il roster, eccetto per le confermate Teresa Sciancalepore, Simona Lazzizera e Maria Porta, è stato completamente rinnovato, pronto ad affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di entusiasmare ancora una volta i propri tifosi.

L’avversario della prima giornata, l’ASCD Europa Primadonna Bari, è una squadra da non sottovalutare. Dopo la promozione dalla Serie D, il team guidato da coach Ivan Castillo si appresta a confrontarsi con un livello superiore, grazie a un roster competitivo e determinato a raggiungere traguardi ambiziosi.

Anche la Dinamo punta in alto, come sottolineato da coach Sciancalepore alla vigilia della gara: «Siamo pronte, stiamo lavorando bene e le ragazze mostrano impegno, dedizione e voglia di migliorare continuamente. Mi aspetto da loro un approccio grintoso e di affrontare ogni partita con l’intensità che abbiamo messo negli allenamenti. Quella contro Primadonna sarà una gara difficile, ma la affronteremo con carattere e determinazione».

L’attesa è alle stelle, ora la parola passa al campo.

