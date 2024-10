Volley A3/M, Castellana: doppio test con Lecce chiude preseason

Con il doppio test amichevole contro l’Aurispa Lecce, di sabato 5 ottobre nel barese e mercoledì 9 nel leccese, la BCC Tecbus Castellana Grotte chiude ufficialmente la fase di preparazione in vista dell’imminente inizio del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile. La squadra gialloblù esordirà ufficialmente domenica 20 ottobre 2024, sul campo della JV Gioia del Colle poiché nel primo turno, in programma il 13 ottobre, osserverà il turno di riposo.

L’ultimo test amichevole, disputato ad Alessano, ha visto l’Aurispa Lecce imporsi per 3-1. Nonostante il risultato, il coach della BCC Castellana, Giuseppe Barbone, alla sua prima esperienza come tecnico in Serie A dall’inizio della stagione, si è detto soddisfatto del percorso fin qui compiuto: “I miglioramenti in tutti i reparti sono evidenti. In ricezione stiamo facendo un ottimo lavoro, mentre in altri aspetti del gioco c’è ancora da crescere. L’ultimo allenamento è stato utile per far ruotare tutto il gruppo, e sono felice di come i ragazzi abbiano risposto con entusiasmo”.

Barbone ha concluso esprimendo ottimismo per l’esordio ufficiale, sottolineando i progressi nel recupero degli infortunati Casaro e del capitano Zornetta. “Sono fiducioso per l’inizio del campionato”, ha detto il tecnico pugliese, guardando con ottimismo alla prima sfida stagionale tra dieci giorni.

