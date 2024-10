Volley B1/F, PPV Fasano: primo impegno di campionato a Pomezia

La Pantaleo Podio Volley Fasano è pronta a iniziare la nuova stagione sportiva di Serie B1, con la prima giornata di campionato in programma sabato 12 ottobre a Pomezia. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A2 lo scorso anno, le gialloblu del presidente Renzo Abete tornano in campo nel Girone D. Il debutto le vedrà affrontare il Nimis Consorzio Universitario di Pomezia, una delle squadre più temibili del girone, che ha notevolmente rafforzato il proprio roster in estate.

Il Pomezia ha confermato alcune pedine chiave della scorsa stagione come Deborah Liguori, Carlotta Frasca e Carlotta Oggioni, ma ha anche aggiunto nuovi innesti di spessore: Alice Gay, Monica Mazzoleni e Giulia Felappi, tutte provenienti da campionati di categoria superiore. A guidare la squadra ci sarà il nuovo coach, Massimo Dagioni, pronto a far crescere ulteriormente le ambizioni del club.

Sarà una sfida impegnativa per le ragazze allenate da Paolo Totero. “È un inizio difficile contro una formazione molto competitiva – ha commentato Totero – ma siamo pronti. La prima giornata è sempre un’incognita a causa del carico di lavoro atletico, ma il gruppo è motivato e determinato. Dovremo mantenere alta la concentrazione per ottenere un buon risultato.”

La partita inizierà alle ore 17:00, diretta dagli arbitri Francesco Sacrini e Moira Emercuri.

