Volley B1/F, lo storico esordio è amaro per la Star Bisceglie

Un debutto in B1 che sembrava scritto con toni trionfali si è trasformato in un’inaspettata battuta d’arresto per la Star Volley Bisceglie. Nonostante un vantaggio di due set a zero e la possibilità di chiudere il match a soli cinque punti dalla vittoria, la formazione nerofucsia è crollata nel tie-break contro un Grotte Volley Castellana capace di ribaltare completamente l’esito della gara.

Il match sembrava saldamente nelle mani delle padrone di casa, con un primo set vinto nettamente 25-15 grazie agli ace di Torre e alle giocate decisive di Civardi, Panucci e Adubea, quest’ultima miglior realizzatrice dell’incontro. Anche nel secondo parziale, Bisceglie ha mantenuto il controllo, imponendosi per 25-19 e lasciando poche speranze alle avversarie.

Tutto è cambiato nel terzo set: nonostante un buon inizio, culminato in un vantaggio di 10-4, l’infortunio del libero Martina Quarto sul 20-19 ha spezzato gli equilibri della squadra di coach Breviglieri. Castellana ha colto l’occasione, vincendo il set per 23-25 e aprendo la strada a una rimonta che si è poi concretizzata anche nel quarto parziale, vinto per 15-25.

Il tie-break è stato senza storia. Dopo un iniziale equilibrio, la squadra di Castellana ha preso il largo, lasciando Bisceglie con soli tre cambi palla. Il 15-8 finale ha sancito una sconfitta amara per le nerofucsia, nonostante il punto guadagnato in classifica. Gli applausi del pubblico al PalaPanunzio di Molfetta, dove la squadra gioca temporaneamente in attesa del rientro al PalaDolmen, lasciano comunque uno spiraglio di fiducia per il futuro.

Star Volley Bisceglie-Grotte Volley Castellana 2-3

Star Volley Bisceglie: Del Federico 4, Adubea 18, Civardi 11, Panucci 8, Cometti 7, Torre 9, Quarto (libero), Losciale, Ba, Luzzi (libero). N.e.: Solarino, Colucci. All.: Breviglieri.

Grotte Volley Castellana: Salas 1, Cusma 3, Cantaluppi 17, Corradetti 13, Salamida 15, Stellati 14, Ruffo (libero), Vuoso 7, Chiricallo. N.e.: Rizza, Paparella, Locorotondo. All.: Ciliberti.

Arbitri: Bianchi, Galiuti.

Parziali: 25-15; 25-19; 23-25; 15-25; 8-15.

Durata set: 22’, 25’, 29’, 26’, 14’ per un totale di un’ora e 56 minuti.

