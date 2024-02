Volley B1/F, PPV Fasano: sfida insidiosa sul campo del Catania

Trasferta insidiosa per le ragazze di coach Paolo Totero in casa della Hub Ambiente Teams Catania, che segna la sedicesima giornata del campionato del Girone E di Serie B1.

Match delicato per le gialloblù reduci dall’ottima vittoria casalinga ottenuta sette giorni fa con Sapori del Granaio Benevento. Successo che ha rilanciato in classifica le ragazze del presidente Renzo Abete, ma che non deve distogliere l’attenzione e la giusta concentrazione dal prossimo delicato incontro.

Formazione catanese battuta nella gara di andata non senza difficoltà. Fattore questo che ripone ancora una volta l’attenzione sul grande equilibrio tecnico-atletico del girone. Hub Ambiente Teams Catania è ferma a soli nove punti in classifica generale ed è reduce dalla sonora sconfitta maturata in quel di Arzano per mano della Lu.Vo Barattoli.

Roster allenato da coach Santino Sciacca e fortemente concentrato alla ricerca dei punti utili per la matematica permanenza in B1. Team formato sulla base di un perfetto mix tra esperienza e gioventù all’interno del quale spiccano per qualità tecnico-tattiche giocatrici del calibro di Victoria Cavallieri (libero di origine monopolitane) e della schiacciatrice Ilaria Maiorano.

“Giocare in trasferta in questo campionato rappresenta sempre una grossa incognita, a prescindere dall’avversario – dichiara il vicecapitano della Pantaleo Podio Volley Fasano Valentina Martilotti –. Anche nella prossima trasferta di Catania dobbiamo quindi mantenere alto il livello di concentrazione per evitare pericolosi scivoloni. Siamo di fronte a una gara che presenta qualche criticità ambientale dovuta soprattutto dal lungo viaggio da affrontare. Per questi e altri fattori dobbiamo profondere il massimo dell’impegno per continuare ad alimentare la striscia positiva di risultati che stiamo conseguendo”.

Start alle ore 17.00 presso il Pala Abramo di Catania con la direzione di Gabriele Mantegna E Gabriele Mallia.

