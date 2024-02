Volley C/F, altro match proibitivo per la PM Potenza

Altro match proibitivo per la PM Gruppo Macchia Potenza che sabato 24 febbraio va a far visita alla terza forza del Girone A della Serie C femminile: la Citymoda Amatori Bari.

Le ragazze di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna sono reduci dal ko interno di sabato scorso con la Polis Volley Corato, una sconfitta figlia di tanti errori nei momenti cruciali che hanno punito le rossoblù determinate però a far bene anche sul difficile campo del Pala Carbonara.

”Andiamo a giocare con il Citymoda Bari, reduce da una brillante vittoria casalinga contro Terlizzi capolista – dichiara il vice allenatore Gabriele Perna -. Le nostre atlete si sono allenate con impegno, sacrificio e volontà, con lo scopo di giocare serenamente, ma caparbiamente una partita non facile, dopo una cocente sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca alle ragazze e a tutto lo staff. Ci auguriamo – conclude il giovane tecnico potentino -, che il nostro impegno e il nostro sacrificio venga premiato con una prestazione che finalmente risollevi il morale dell’intera società”.

Appuntamento per sabato 24 febbraio alle 19 al Pala Carbonara di Bari, a dirigere la gara sono stati designati i signori Conti e Nigri.

