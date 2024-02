Volley, Taranto ‘festeggia’ la salvezza al PalaMazzola con Milano

L’appuntamento di domenica 25 febbraio al PalaMazzola si preannuncia emozionante con l’arrivo dell’Allianz Milano, determinata a consolidare la sesta posizione in classifica. La squadra milanese, attualmente a pari merito con Monza a 33 punti, si prepara a sfidare gli ionici, reduci da una convincente prestazione di Piacenza.

Con la salvezza già in tasca, Taranto affronterà la partita con la spensieratezza di chi ha raggiunto i suoi obiettivi e non ha nulla da perdere. Giocare senza pressioni è un’occasione per divertirsi di fronte ai tifosi che accoglieranno la squadra per celebrare la permanenza in Superlega.

Tuttavia, Milano non intende concedere nulla e si presenterà per ottenere la vittoria completa. L’ultimo successo per 3-0 su Verona testimonia la determinazione dei lombardi, capaci di sfruttare il servizio impeccabile e le brillanti performance di Reggers, Mergarejo e Ishikawa. Questo match potrebbe influenzare la corsa ai playoff e la conquista del quinto posto con annessa Challenge Cup.

“Cercheremo di giocare come nelle ultime uscite e spero in una prestazione di livello davanti al nostro pubblico. Per dimostrare che tutti avremmo potuto fare qualcosina in più, dobbiamo chiudere in bellezza il campionato e regalare una vittoria ai nostri tifosi e alla società”, dice coach Travica.

Per il rossoblu Bonacchi, ex di turno, “sarà una partita diversa dal solito perché scenderemo in campo senza pressioni e con la consapevolezza di poterci esprimere a braccio sciolto. Anche se nello spogliatoio il clima è sereno, non dobbiamo approcciare in maniera leggera, ma portare rispetto per Milano”,

L’incontro sarà arbitrato da Dominga Lot e Vincenzo Carcione: è possibile seguirlo in diretta su Volleyballworld.tv.

