Volley A2/M, Castellana: corsa salvezza riparte da sfida con Santa Croce

Riparte dalla gara interna con la Kemas Lamipel Santa Croce la corsa salvezza della Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Domenica 25 febbraio 2024, con inizio posticipato alle 19, la formazione allenata da Simone Cruciani tornerà in campo per affrontare la compagine toscana, attualmente ottava in classifica con 29 punti.

A distanza di circa dieci giorni dall’ultima partita disputata (l’anticipo di giovedì scorso a Siena concluso con la sconfitta per 3-0), la Bcc Tecbus ritrova il Pala Grotte, augurandosi di riprendere anche il percorso iniziato con la vittoria per 3-1 su Cuneo dell’11 febbraio scorso.

Penultima con 16 punti, a tre lunghezze di distanza dal Pineto e sei dalla coppia composta da Reggio Emilia e Aversa (che nel frattempo hanno allungato sulla quota retrocessione) e a cinque giornate dal termine della stagione regolare, i gialloblù hanno necessità di conquistare una vittoria per affrontare al massimo l’ultimo mese di campionato.

La 22esima giornata rischia di essere se non decisiva molto importante anche per la presenza in calendario dello scontro diretto tra Pineto e Reggio Emilia, ovvero due delle formazioni che precedono la New Mater in classifica (mentre Aversa farà visita a Porto Viro e Ortona a Cantù).

Con il programma che stringe (il torneo di serie A2 si conclude il prossimo 24 marzo) diventa d’obbligo smuovere la classifica, già a partire dalla sfida con Santa Croce, una squadra che in trasferta si è sempre confermata ostica da affrontare.

Perché se è pur vero che nelle ultime tre partite in esterna la Kemas Lamipel ha raccolto tre sconfitte, è anche vero che nelle ultime due (Cantù e Cuneo) sono arrivati anche due punti da altrettanti tie break. Servirà come sempre determinazione e giusto approccio, ma anche una prova corale come quella messa in campo due settimane fa con Cuneo.

Sono 14 i precedenti tra Castellana Grotte e Santa Croce: dieci le vittorie per i pugliesi, quattro i successi dei toscani, due di questi maturati negli ultimi due incroci disputati entrambi al Pala Parenti. Per quanto riguarda il Pala Grotte, invece, sono sette le partite in archivio con sei vittorie per la New Mater e un solo successo per la Kemas Lamipel.

Il match sarà diretto da Antonio Gaetano di Lamezia Terme e Rosario Vecchione di Salerno. Possibile acquistare il ticket di ingresso al Pala Grotte sia online sulla piattaforma CiaoTickets che presso la biglietteria del Pala Grotte il giorno del match a partire dalle ore 17.

