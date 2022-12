Volley B/M: Club Grottaglie, ultima tappa campana del 2022

Condividi su...

Ultima tappa Campana del 2022 per il Volley Club Grottaglie, i Granata, in fuga con il Leverano, a punteggio pieno, affronteranno l’Athena Volley a Napoli. Una sfida, quella alla formazione napoletana, non scevra di insidie. L’Athena, al momento imbrigliata nella zona bassa della classifica, ha bisogno di punti e cercherà di sfruttare il fattore campo per rallentare la corsa di Fiore e compagni.

Le squadre vivono due momenti diversi: il Volley Club arriva all’incontro forte del 3-0 inflitto al Pag Volley mentre i campani hanno subito, tra le mura amiche, una netta sconfitta contro il Leverano.

Introduce la sfida Coach Mimmo Spinosa: “Dobbiamo fare molta attenzione, loro sono una squadra preparata e hanno buoni punti di forza che dobbiamo essere bravi a limitare. Sappiamo che la partita sarà insidiosa, dobbiamo essere bravi a far sì che si possa tornare a casa con un buon risultato per continuare a fare corsa di testa. I ragazzi si sono preparati bene, vogliamo chiudere l’anno in trasferta al meglio”.

La gara sarà diretta da Lisena e Giuliano, diretta sulla pagina Facebook della squadra di casa. Fischio d’inizio alle ore 17:00.