Volley A3/M, terza sconfitta di fila per la Rinascita Lagonegro

La Rinascita Volley Lagonegro incassa la terza sconfitta consecutiva, uscendo dal PalaCapurso di Gioia del Colle senza punti e con grande rammarico. La Joy Volley conquista meritatamente l’intera posta in gioco, mettendo in mostra qualità notevoli e una fisicità impressionante.

Dopo un avvio promettente, la squadra di coach Pino Lorizio crolla sotto i colpi dell’ex Sebastiano Milan e compagni, incapace di mantenere continuità nei fondamentali e precisione in attacco, soprattutto nei due set finali.

Il punteggio di 3-1 (14-25, 25-19, 25-22, 25-19) riflette fedelmente l’andamento del match: la Rinascita parte forte nel primo set, sfiorando la perfezione con un parziale di 6-0, grazie alla vena offensiva di Cantagalli e Armenante. Il monologo biancorosso prosegue con Tognoni dominante a muro e Bonacchi efficace al servizio. Lagonegro tocca un massimo vantaggio di +8 (6-14), mentre Gioia assiste impotente all’offensiva lucana, chiusa poi sul 25-19 nonostante un tentativo di rimonta locale.

Sulle ali dell’entusiasmo, Lagonegro avvia bene anche il secondo set, ma Gioia reagisce. L’intervento di coach Passaro, con un time out, si rivela decisivo: Milan e compagni ribaltano l’inerzia e chiudono il set sul 25-18, spegnendo la luce per gli ospiti. Nel terzo parziale, la Rinascita accusa un nuovo calo mentale, concedendo troppi errori e subendo l’avanzata di Milan. La Joy Volley ne approfitta per volare sul +5 (16-11) e chiudere sul 25-22, nonostante un timido recupero finale dei lucani.

Nel quarto set, Gioia completa l’opera con un 25-19 senza storia, supportata anche dalla crescita di Vaskelis. I cambi di coach Lorizio non producono effetti, e la Rinascita crolla definitivamente. Cantagalli (19 punti), Panciocco (15), Armenante (12) e Tognoni (10) raggiungono la doppia cifra, ma il muro, finora arma vincente, tradisce con solo 5 punti.

Domenica 17 novembre, la Rinascita affronterà la Sieco Service Ortona a Villa d’Agri, con la necessità di ritrovare fiducia e ripartire.

JV GIOIA DEL COLLE: Di Carlo (L), Martinelli, Mariano (14), Romanelli, Attolico, Rinaldi (L), Vaskelis (12), Longo (1), Milan (25), Disabato, Persoglia, Cester (8), Garofolo (5), Alberga. All.: S. Passaro

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Ricco, Fortunato (L), Vindice (L), Panciocco (15), Simone, Pegoraro (5), Cantagalli (19), Franza (2) Tognoni (10), Fioretti, Armenante (12), Bonacchi, Focosi, Parrini. All.: P. Lorizio

Punteggio: 3-1 (14-25, 25-19, 25-22, 25-19)

Arbitri: Giovanni Giorgianni, Alberto Dell’Osso

Note | Gioia del Colle: aces 5, errori al servizio 10, muri vincenti 11, ricezione pos 66% – prf 31%, attacco 48%

Lagonegro: aces 1, errori al servizio 13, muri vincenti 5, ricezione pos 51% – prf 21%, attacco 50%.

