Volley A3/M, Gioia del Colle domina nel derby del PalaGrotte

La Joy Volley Gioia del Colle chiude il 2024 con un netto successo in trasferta contro la BCC Tecbus Castellana Grotte, imponendosi per 3-0 (16-25, 16-25, 19-25) al PalaGrotte. Una prestazione di grande solidità per gli uomini di coach Sandro Passaro, che confermano il buon momento dopo la vittoria contro Aurispa Lecce nel giorno di Santo Stefano.

Tra i protagonisti della serata, spiccano Peppe Longo, ex della gara e MVP, e il libero Francesco Pierri, straordinario in ricezione con il 69% di positività. La vittoria consente alla Joy Volley di rimanere in piena corsa per i vertici della classifica, in coabitazione con Sieco Service Ortona e a soli due punti dalla Domotek Reggio Calabria.

La gara

La Joy Volley parte subito forte, dominando il primo set con una prestazione impeccabile in difesa e attacco. Il secondo parziale vede una breve reazione dei padroni di casa, ma gli ospiti non sbagliano un colpo, trascinati da Milan e Vaškelis. Nel terzo set, Castellana Grotte resiste fino al 13-13, ma il break decisivo dei biancorossi spegne ogni speranza dei gialloblù.

BCC Tecbus Castellana Grotte-Joy Volley Gioia del Colle 0-3 (16-25, 16-25, 19-25)

BCC Tecbus Castellana Grotte: Didonato 3, Casaro 10, Meschiari 8, Carta 7, Marra 4, Ciccolella 2, Guadagnini (L1) 40%, Renzo 2. All. Barbone.

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 3, Vaškelis 21, Mariano 9, Milan 15, Cester 5, Persoglia 6, Pierri (L1) 69%. All. Passaro.

Note: Castellana Grotte: aces 1, errori al servizio 8, muri vincenti 3, ricezione pos 49% – prf 20%, attacco pos 39%. Gioia del Colle: aces 8, errori al servizio 12, muri vincenti 10, ricezione pos 71% – prf 27%, attacco pos 55%. Durata set: 24′, 22′, 28′.

