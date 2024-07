Volley A3/M, Gioia del Colle completa i ‘liberi’ con Andrea Di Carlo

La Joy Volley Gioia del Colle sta ultimando il roster per il campionato di pallavolo maschile di serie A3 Credem Banca della stagione 2024/2025. L’ultima acquisizione della squadra, sotto la guida di coach Sandro Passaro, è il libero Andrea Di Carlo, classe 1999, proveniente dall’ASD Volley Leverano in serie B.

Cresciuto nel vivaio della Materdomini Volley insieme a Peppe Longo e Piervito Disabato, Di Carlo, originario di Alberobello, affiancherà Danilo Rinaldi nella seconda linea biancorossa. Il giovane atleta ha già esperienza in serie A3, avendo giocato con la GoEnergy Corigliano-Rossano nella stagione 2019/2020 e con la Pallavolo Franco Tigano Palmi nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, prima di approdare all’ASD Revolution Turi in serie B nel gennaio 2022.

Di Carlo vanta anche 85 presenze in serie A2, con esordio nella stagione 2017/2018, difendendo i colori della Materdominivolley.it Castellana Grotte (dal 2017 al 2019) e della Rinascita Volley Lagonegro nella stagione 2022/2023.

“Sono molto felice di vestire la maglia biancorossa – ha dichiarato Andrea Di Carlo -. È un’opportunità incredibile che non potevo lasciarmi sfuggire. Non capita spesso di entrare a far parte di un gruppo così forte e competere per obiettivi importanti in una piazza storica del volley, con una tifoseria fantastica. Sarà bello condividere quest’avventura con Peppe Longo e Piervito Disabato, già compagni nelle giovanili, e con Danilo Rinaldi, un atleta che ho sempre stimato. Sono carico e motivato. Con la mia grinta e il mio carattere, darò il massimo per contribuire al successo della squadra. Il sogno è la promozione in A2. Dovremo crederci fin dal primo giorno di preparazione, lavorando duramente e costruendo un gruppo affiatato”.

