Volley B/M, Club Grottaglie: confermato capitan Alessio Fiore

Il Volley Club Grottaglie ha annunciato la conferma di Alessio Fiore. Si tratta della terza stagione consecutiva per il capitano, che punta l’obiettivo ai playoff promozione per conquistare l’agognata Serie A3.

Fiore, giocatore di assoluto livello, non ha bisogno di presentazioni: con una mentalità vincente e un’efficienza d’élite in ogni fase di gioco, rappresenta una risorsa fondamentale per la squadra. In carriera ha collezionato 190 presenze tra Serie A1 e A2, realizzando oltre 3.600 punti.

Determinato come sempre, Fiore ha subito fissato gli obiettivi della nuova stagione: “Per me è un onore far parte della famiglia del Volley Club. È stata una scelta fortemente voluta perché c’è ancora qualcosa di incompiuto. Le altre squadre si sono rinforzate molto, ma il nostro obiettivo deve essere concentrato sul lavoro giornaliero, non sull’obiettivo finale. Solo così si può costruire qualcosa di importante”.

“La conferma di Alessio è il primo tassello per la formazione di un roster di primissimo livello. Il suo contributo alla crescita dell’ambiente è fondamentale. Con Alessio sappiamo di avere una certezza e un agonista straordinario che alza il livello nei momenti decisivi della stagione. Non vediamo l’ora di ammirarlo nuovamente in azione”, ha detto Mimmo Lenti, direttore generale del Club Grottaglie.

Con la conferma di Fiore, il Volley Club Grottaglie rilancia le sue ambizioni di promozione. Il capitano costituisce un punto di partenza per la costruzione di un roster vincente. Durante la settimana saranno annunciati altri due componenti del roster granata per la stagione 2024-2025.

