Volley A3/M, Aurispa Lecce annuncia l’ingaggio di Dario Iannaccone

Aurispa Lecce ha ufficializzato l’accordo per l’ingaggio dello schiacciatore Dario Iannaccone, talentuoso atleta di posto quattro.

Iannaccone, romano classe 2001 per 198 cm, proviene dalla Tinet Prata di Pordenone, con cui ha partecipato all’ultimo campionato di Serie A2. Nonostante la sua giovane età, vanta già un’importante esperienza con squadre di alto livello ed è ben noto nel campionato di Serie A3.

Il nuovo laterale di Aurispa Lecce ha esordito in Serie A3 nella stagione 2020/21 con la Smi Roma, dopo aver completato tutto il percorso nel settore giovanile della stessa squadra capitolina. L’anno successivo ha debuttato in Serie A2 con Siena, per poi tornare in A3 con Aversa e successivamente con Pordenone nella stagione appena conclusa.

Grazie al lavoro del direttore sportivo Scarascia, la rosa a disposizione di mister Cavalera per la stagione 2024/25 sta prendendo forma. La società ha già annunciato gli arrivi dei palleggiatori Giani e D’Alba, del centrale Maletto, dell’opposto Penna, oltre alle conferme di Deserio, Mazzone, Ferrini e Cappio.

