Volley A3/M: Sandi Persoglia, rinforzo centrale per Gioia del Colle

La Joy Volley Gioia del Colle ha messo a segno un altro importante colpo di mercato per il reparto centrali. Dopo l’accordo con Enrico Cester, la dirigenza biancorossa ha aggiunto al roster di coach Sandro Passaro uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato di Serie A3: Sandi Persoglia.

L’atleta ventottenne, originario di Gorizia, ha scelto di continuare la sua carriera in Puglia, dove ha già giocato cinque delle ultime sei stagioni con Aurispa Alessano (Serie A2 2018/2019), Pallavolo Bari (Serie B 2019/2020 e Serie A3 dal 2022 al 2024) e Prisma Taranto (Serie A2 2020/2021). Tra Serie A2 e A3, il nuovo centrale biancorosso vanta 133 presenze, 733 punti, una promozione in SuperLega con Prisma Taranto e il raggiungimento della finale play-off per la promozione in A2 con Abba Pineto nella stagione 2021/2022.

A Gioia del Colle, Persoglia ritrova vecchi compagni come Danilo Rinaldi, Peppe Longo, Riccardo Martinelli e Piervito Disabato, con i quali ha giocato a Bari e Pineto.

«La Puglia è diventata la mia seconda casa – ha dichiarato Persoglia -. Sono felice di continuare la mia carriera in una piazza dalla grande tradizione pallavolistica come Gioia del Colle e di far parte dell’ambizioso progetto sportivo del presidente Gianni D’Elia e dell’allenatore Sandro Passaro. Alla mia quarta stagione in A3, sento che è il momento giusto per conquistare la promozione in A2, un sogno che ho sfiorato a Pineto due anni fa. Conoscendo bene il campionato, so che sarà una sfida difficile, ma la squadra è forte e ha tutte le qualità per raggiungere questo importante obiettivo. Per essere protagonisti in A3 dovremo esprimere un gioco di alta qualità in ogni partita. La cura dei dettagli in allenamento e il supporto dei nostri tifosi, sia in casa che in trasferta, saranno fondamentali per disputare una stagione all’altezza della prestigiosa storia pallavolistica di Gioia del Colle».

