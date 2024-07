Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: Giulio Parrini colpo di prospettiva

La Rinascita Lagonegro punta sui giovani talenti nella sua seconda stagione consecutiva in A3. La nuova promessa è Giulio Parrini, classe 2005, 198 cm di altezza, che andrà a rafforzare il reparto degli schiacciatori. Il club biancorosso ha saputo cogliere l’opportunità di assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama italiano, un 19enne desideroso di brillare nella serie A.

Parrini si è formato nelle giovanili della Vero Volley Monza, dove ha militato per due stagioni dal 2020 al 2022. Nel primo anno ha conquistato il quarto posto ai Campionati Nazionali Under 17, mentre l’anno successivo ha raggiunto il terzo posto. Dopo l’esperienza in Lombardia, si è trasferito in Piemonte, a Cuneo, per la stagione 2022/2023 in serie C. Qui il suo talento è esploso: ha vinto il titolo di Campione Regionale Under 19 e, con una prestazione straordinaria da 30 punti, è stato nominato MVP nella partita finale contro il Volley Parella Torino.

La sua crescita non è passata inosservata neanche alla Federazione, che l’ha convocato per un collegiale della Nazionale Juniores la scorsa estate. Il presidente Nicola Carlomagno e i dirigenti della Rinascita Lagonegro non si sono lasciati sfuggire l’occasione di averlo in squadra. Parrini ha accolto con entusiasmo l’offerta: “Ho scelto Lagonegro perché credo nel progetto del Club e nello staff. Voglio crescere come giocatore e come persona. Partecipare al campionato di A3 è molto stimolante e darò il massimo per dimostrare il mio valore. Spero di crescere insieme alla squadra e di dare un contributo significativo. L’esperienza in Basilicata sarà positiva, anche se sarà la mia prima volta lontano da casa. Sono sicuro che l’ambiente lucano mi aiuterà ad ambientarmi.”

La Rinascita Lagonegro, dunque, guarda al futuro con ottimismo, forte dell’energia e del talento dei suoi giovani.

