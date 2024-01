Volley A2/M, Castellana: una buona prova non basta con Brescia

Due set e mezzo di ottima pallavolo non bastano alla Bcc Tecbus Castellana Grotte per fermare la sesta forza del torneo, la Consoli Sferc Brescia : la formazione lombarda, infatti,passa al Pala Grotte con il risultato di 1-3 (22-25, 25-22, 18-25, 22-25) in uno dei due anticipi della 14esima giornata (prima di ritorno) del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Tanti rimpianti, invece, per la New Mater di coach Simone Cruciani che, assieme ad un primo set perso in rimonta nel finale e ad un secondo vinto di reazione, può rammaricarsi anche per un quarto parziale sprecato sempre nei momenti decisivi.

Zero punti e seconda sconfitta consecutiva in casa nell’ultimo match del 2023, quindi, per la Bcc Tecbus a cui resta la buona prestazione, ma anche la sensazione di aver buttato via qualche possibile mattoncino buono per la classifica e la salvezza.

Sono Klapwijk (24 punti, 4 ace e 1 muro, con il 51% in attacco) e Nicola Cianciotta (23 punti e 4 ace) gli mvp di una partita che mette in evidenza anche i 4 muri di Victorio Ceban , il 67% in attacco di Candeli ei 6 muri di Erati.

Cruciani schiera la Bcc vista nelle ultime settimane: Fanizza al palleggio, Bermudez opposto, Pol e Cianciotta marteli, Ciccolella e Ceban centrali, capitan Battista libero.

Il Brescia risponde con Tiberti regista opposto a Klapwijk, Cominetti e Abrahan schiacciatori, l’ex Erati e Candeli al centro, il neo acquisto Pesaresi libero.

Si inizia con il minuto di silenzio chiesto dalla New Mater Volley per condividere il dolore del secondo allenatore Giuseppe Barbone per la scomparsa della mamma.

CRONACA – Si parte con il punto a punto che mette in evidenza Klapwijk e Bermudez: 7-7. Scatta la Bcc Tecbus con Cianciotta, il muro di Ceban e Pol, frena la Consoli Sferc con tre errori dalla battuta: 16-13. Erati scuote Brescia dal centro (16-15), Cianciotta e Pol trascinano Castellana nel momento giusto: 20-18. Dopo il time out di Zambonardi, arriva anche la reazione dei lombardi: 21-21 con l’ace di Klapwijk. Non reagiscono più i pugliesi: Cominetti, una difesa di Pesaresi, Klapwijk e Abrahan per il 22-25.

Sprinta di nuova la Bcc Tecbus con gli ace di Cianciotta (6-2), risponde la Consoli Sferc con Klapwijk (7-5). Ceban e Ciccolella con il muro e il primo tempo, poi due volte Cianciotta per il 14-11. È ancora Klapwijk a risolvere Brescia: tre in fila per il 16-14. Bermudez chiudendo il 19-15 dopo due difese di Battista, Pol piazza l’ace del 20-15. La Consoli Sferc non crolla: Cominetti e Candeli per il 22-20. Cianciotta sulle mani del muro, Klapwijk in rete dai nove metri, il muro di Ceban: pareggio Castellana con un altro 25-22.

Due belle combinazioni Fanizza – Ciccolella e il muro di Ceban in evidenza all’inizio del terzo set: 6-6. Break improvviso e pesantissimo di Brescia già nella prima metà: due muri e un primo tempo di Erati, oltre all’ace e al diagonale di Klapwijk per il 10-16. Cianciotta accende il tifo gialloblù con un asso all’incrocio delle righe, ma Brescia non si ferma: Klapwijk e Candeli per il 13-19. L’asso di Abrahan apre il finale (14-21), l’asso di Iervolino per un accenno di rimonta pugliese (17-22), l’asso di Braghini per spegnerne le velleità: 17-24. L’errore in parallela di Cianciotta vale il 18-25.

Fa tutto Cianciotta in avvio di quarto set: tre consecutivi e un ace per il 4-1. Due di Klapwijk e l’asso di Cominetti per l’immediato 5-5. Si va avanti a strappi in un match improvvisamente non bello fino all’11-11. Cianciotta scuote il Pala Grotte con block out e pipe, ma scappa Brescia con Candeli, due volte Erati e l’ace di Klapwijk: 13-16. Torna subito nel match la Bcc Tecbus: 16-16 con il muro di Pol. Altro parziale Consoli Sferc con Cominetti: block out ed ace per il 16-18. Sembra il break buono, ma così non è: Bermudez e Cianciotta per il 21-21. Candeli ed Erati a muro per il 22-24 e poi il finale premia Brescia: 22-25.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Consoli Sferc Brescia 1-3

22-25 (25′), 25-22 (27′), 18-25 (24′), 22-25 (30′)

Castellana: Fanizza 2, Cianciotta 23, Ciccolella 7, Bermudez 12, Pol 8, Ceban 8, Battista (L), Compagnoni, Iervolino 1, Guadagnini. ne Menchetti (L), Balestra, Rampazzo.

Tutto. Cruciani, II all. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 8/16

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 51/23. Attacco: 41

Errori gratuiti: 12 att / 8 ric

Brescia: Tiberti 2, Abrahan 11, Candeli 8, Klapwijk 24, Cominetti 11, Erati 11, Pesaresi (L), Ferri, Braghini 1. ne Sarzi Sartori, Malual, Franzoni (L), Ghirardi, Mijatovic.

Tutto. Zambonardi, II all. Iervolino, osservatore Zamboni

Battute vincenti/errate: 8/13

Muri: 10

Ricezione positiva/perfetta: 43/17. Attacco: 45

Errori gratuiti: 12 att / 8 ric

Arbitri: Marco Colucci di Matera, Antonio Gaetano di Lamezia Terme (Cz)

