Volley A/M, i collaboratori: cuore nascosto e silenzioso della Prisma Taranto

Dietro le quinte della Prisma Taranto c’è il lavoro instancabile e prezioso dei collaboratori, forza motrice che assicura un’organizzazione e una logistica impeccabili. Grazie al loro impegno, ogni eventuale problematica viene risolta tempestivamente, permettendo alla squadra di affrontare il campionato nelle migliori condizioni possibili.

Attraverso una nota, il club esprime “un sentito ringraziamento a tutte le figure chiave che rendono tutto questo possibile. Nella logistica, un grazie di cuore va a Vincenzo Franciosa, Antonio e Federica Calò, Leonardo Risimini, Pasquale Fasano e Massimiliano La Rocca: la loro dedizione e professionalità garantiscono che ogni dettaglio sia curato alla perfezione. Un plauso speciale anche al nostro team della biglietteria, composto da Davide Urselli, Dario Laruccia e Nicola Basalto, che assicurano un’accoglienza calorosa e impeccabile ai nostri tifosi”.

“Nell’area comunicazione e stampa, professionisti preparati quali Linda Stevanato e Claudio Ingrosso con passione e competenza raccontano ogni momento saliente del nostro percorso. I fotografi Walter Nobile e Roberto Muliere catturano con maestria le emozioni di ogni partita, mentre i telecronisti Francesco Calò e Mimmo Polito, oltre allo speaker Domenico Intini ci fanno vivere intensamente ogni azione in campo. Un particolare ringraziamento anche a Matteo Schinaia, che rende prezioso il suo contributo sul territorio”.

“Senza l’energia di tutti questi operatori, match, eventi e iniziative legate al team non sarebbero possibili. Questi lavoratori, che spesso operano lontano dai riflettori, si prodigano costantemente per mantenere sempre funzionale la “macchina” della Gioiella Prisma. È grazie al loro impegno che possiamo continuare a sognare e a lottare con determinazione per i nostri obiettivi”, conclude la nota.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author