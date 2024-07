Volley B/M, il Club Grottaglie ingaggia Mario Conforti

Il Volley Club Grottaglie annuncia l’ingaggio di Mario Conforti, libero proveniente dal Pag Volley Taviano. Nato nel 1993 a Battipaglia, arriva a Grottaglie dopo esperienze significative a Taviano e Marigliano, dove ha anche disputato una stagione in A3.

Conosciuto per la sua esplosività e il grande temperamento, Conforti garantirà al Volley Club Grottaglie una solida ricezione e una difesa formidabile. La sua abilità difensiva, apprezzata nelle stagioni in cui ha affrontato il Grottaglie in Serie B, sarà un’arma preziosa per la squadra.

Il nuovo arrivato ha condiviso il suo entusiasmo sui social del Volley Club: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, mi aspetto di trovare un palazzetto sempre pieno e che ci possa sospingere in ogni gara”.

Giuseppe Quaranta, patron del Volley Club Grottaglie, ha commentato l’ingaggio: “Mario è il giocatore perfetto per il nostro scacchiere tattico. Insieme a Fiore e Russo, avremo una linea di ricezione efficace e una difesa solida. La sua capacità di recuperare palloni e generare nuovi attacchi è impressionante. Sono certo che conquisterà il nostro pubblico in breve tempo”.

Conforti è il sesto membro del roster del Volley Club Grottaglie, e il secondo nuovo acquisto dopo Russo. La prossima settimana, i granata annunceranno altri tre nuovi innesti per tentare nuovamente l’assalto al campionato di Serie B.

