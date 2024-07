Brindisi Volley: Fabio Valli nuovo allenatore delle Under 16/18

Nella programmazione della Brindisi Volley non si parla solo di giocatrici, ma anche, e soprattutto, di crescita dell’assetto dirigenziale e tecnico, le vere basi per costruire un progetto sportivo serio e lungimirante. Con dedizione e tanto lavoro, il club è riuscito a creare un format societario solido, anche se ancora in fase di costruzione e crescita.

Oggi è stato compiuto un passo importantissimo, facendo i salti mortali per portare a Brindisi mister Fabio Valli, allenatore di grande spessore, tra i migliori nel territorio e non solo, che approda nella “famiglia” portando esperienza, competenza e tantissimo entusiasmo.

Fabio, ex giocatore di un certo livello, ha iniziato il suo percorso da allenatore con molti successi. Al comando dello staff tecnico di San Cassiano (LE) in Serie C nelle ultime stagioni, ha disputato campionati di livello e attualmente è il tecnico della selezione territoriale giovanile Brindisi-Lecce. Un tassello importantissimo per la società brindisina che rappresenta una realtà importante della pallavolo giovanile pugliese, conquistando tutte le finali regionali e portando molte giocatrici in serie superiori nel tempo.

Fabio sarà l’allenatore delle leve under 16-18 con Ida Taurisano, che non ha bisogno di presentazioni: insieme porteranno queste giovanissime a disputare il campionato di Prima Divisione o Serie D, in attesa di un eventuale ripescaggio della società del presidente Fabiana Taurisano.

