Virtus Francavilla, piace l’argentino Martinez per l’attacco

FRANCAVILLA F.NA – Non solo l’idea Vincenzo Corvino. La Virtus Francavilla inizia a pensare anche ad altri possibili calciatori per cominciare ad allestire la rosa in vista della prossima stagione in Serie D. Come noto sarà rifondazione totale dopo lo svincolo di tutti i calciatori facenti parte della squadra della scorsa annata. E oltre alla suggestione che conduce all’ex attaccante del Fasano, nell’ultima stagione diviso tra Campobasso e Casarano, i biancazzurri avrebbero messo nel mirino Juan Cruz Martinez, esterno ventisettenne argentino nell’ultimo campionato ad Andria e autore di 2 gol.

Intanto sembrerebbero essere le ore decisive anche per sciogliere il nodo panchina. Montervino negli ultimi giorni ha proseguito nelle sue valutazioni insieme al presidente Magrì. Se può definirsi sfumata l’ipotesi Laterza, che in settimana incontrerà il Casarano per tracciare le linee guida in vista della prossima stagione, appare sempre più vicina la nomina di Ciro Ginestra. Ma dall’assoluta riservatezza di casa Virtus potrebbero nascere anche nuove situazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author