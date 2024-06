Fidelis Andria al buio: futuro tutto da scrivere

Programmazione e ambizione: due capisaldi per la Fidelis Andria, che punta a un campionato di vertice nella prossima stagione. La società federiciana, però, ha improvvisamente smarrito la strada maestra. Il lungo rettilineo si è presto trasformato in un percorso pieno di ostacoli e curve improvvise.

In queste ore, infatti, il presidente Giuseppe Di Benedetto sta provando a ricucire i rapporti con Savino Daleno, che nell’ultima stagione è stato il vero equilibratore della Fidelis Andria. Non solo sul campo, con il consulente di mercato capace di dare vita a un instant team dopo un’estate travagliata e il passaggio da Roselli allo stesso Di Benedetto, ma soprattutto nei rapporti con l’intero ambiente.

Qualcosa deve essersi rotto e, a oggi, Daleno sembra ormai sul passo di addio. Una scelta che ha cancellato con un colpo di spugna ogni possibilità di vedere Nicola Ragno sulla panchina biancazzurra, con Di Benedetto che ha subito messo nel mirino Domenico Giacomarro, reduce dalla vittoria del girone H di Serie D con la Team Altamura.

Le parti sembravano vicine e un accordo di massima era stato già raggiunto durante la scorsa settimana, ma la trattativa improvvisamente ha subito qualche rallentamento e Giacomarro presto potrebbe accettare la proposta del Football Club Pistoia sempre in Serie D. La Fidelis Andria, dunque, deve rimettere in ordine le tessere del puzzle. Resta la volontà, in ogni caso, di tornare tra i professionisti nel minor tempo possibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author