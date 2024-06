Eccellenza, verso Costa d’Amalfi-Bisceglie tra le polemiche

Dopo l’1-1 dell’andata e in attesa dell’incrocio di ritorno, in programma domenica 16 giugno al “San Martino” di Maiori, non si spengono le polemiche tra Bisceglie e Costa d’Amalfi. Il confronto, infatti, prosegue nella stanza dei bottoni tra le due squadre.

A incendiare ulteriormente l’aria, una fotografia, scattata nel prepartita della gara giocata al “Ventura”, che ritraeva Francesco Proto sul terreno di gioco nonostante la squalifica di un turno inflitta al centrocampista del Costa D’Amalfi.

Situazione in fotocopia a quella di Antonio Pignataro, attaccante nerazzurro, squalificato dopo l’espulsione contro il Molfetta nella finale del girone A di Eccellenza e pizzicato sul rettangolo verde della Nuovarredo Arena nel riscaldamento di Ugento-Bisceglie, gara poi dominata dalla compagine salentina 4-0 che ha condannato la squadra di mister Di Meo agli spareggi promozione.

Nella circostanza, però, l’ex Barletta ha rimediato un ulteriore giornata di squalifica, saltando così anche la semifinale di andata al cospetto della Vigor Lamezia. Motivo per cui il Bisceglie, attraverso una nota ufficiale, ha voluto esprimere il proprio disappunto per l’accaduto. Del resto, Proto sarà regolarmente a disposizione nella finale di ritorno.

La società nerazzurra si è mobilitata per chiedere un cambio di campo per ovviare ai pochi biglietti disponibili, nettamente inferiori rispetto alla domanda dei tifosi nerazzurri.

