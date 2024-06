Serie A, Juventus e Monza annunciano il nuovo allenatore

Ora è finalmente ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato l’ingaggio del tecnico italo-brasiliano con un contratto fino al 2027: “Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus – le prime parole dell’ex Bologna -. Ringrazio la proprietà e la dirigenza, cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi”.

Il Monza “comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Nato a Roma il 19 marzo 1976, cresce nelle giovanili della Lazio di cui diventa Capitano e bandiera, vincendo 1 Scudetto oltre a 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa europea. Il 31 agosto 2002 si compie il suo storico passaggio al Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dove in dieci anni si conferma come uno dei difensori più forti del mondo e vince dieci titoli. Un ciclo incredibile di trionfi con 2 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Mondiale per Club, 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia. Nel suo ricco palmares da calciatore c’è anche il Mondiale 2006 vinto con l’Italia, con cui vanta 78 presenze. La sua carriera di allenatore comincia nell’estate 2015 al Miami FC. Dopo due anni negli Stati Uniti, torna in Italia nel maggio 2018 per allenare il Perugia in Serie B. Nell’estate 2019 inizia con il Frosinone, che porta fino alla finale playoff di Serie B. La sua crescita costante lo porta sulla panchina della Reggiana, dove nella stagione appena conclusa guida i neopromossi emiliani a un ottimo undicesimo posto in Serie B. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author