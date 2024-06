Altamura, la lettera d’addio di Nicola Loiodice

Nico Loiodice dice addio all’Altamura e lo fa con una storia sulla sua pagina Instagram. Il numero 10 protagonista della promozione in Serie C della formazione biancorossa molto probabilmente resterà in Serie D dove giocherà con una pretendette al salto di categoria con l’obiettivo di fare la differenza. Tra le società interessate a lui Reggina, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Pistoiese e Casarano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author