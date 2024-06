Foggia: Pasquale Foggia si allontana e “guarda” la serie B

FOGGIA – I giorni scorrono e il nome di Pasquale Foggia, direttore che sembrava davvero a un passo dal club rossonero, si sta dissolvendo man mano che passano le ore. Questo perché il dirigente napoletano è corteggiato da molti club, tra questi una società del nord di serie B che potrebbe ufficializzare l’arrivo dell’ex giocatore. Nicola Canonico aveva puntato su di lui e ora starà sicuramente pensando ad un piano b per la stagione che inizierà prima con la Coppa Italia e poi con il Campionato. Il Foggia aveva dalla sua il poter organizzare la prossima stagione con largo anticipo non avendo disputato i playoff. Questo vantaggio temporale purtroppo è stato dilapidato dall’ incertezza societaria. Fino a qualche settimana fa infatti non si sapeva neanche chi avrebbe iscritto la squadra al prossimo campionato. Ora Nicola Canonico sta avendo degli incontri con imprenditori che potrebbero sostenere il club attraverso sponsorizzazioni.

