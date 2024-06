Potenza Calcio, Enzo De Vito nuovo ds

Il cerchio si è chiuso. Dopo numerosi incontri e colloqui, il Potenza avrebbe scelto Enzo De Vito come direttore sportivo. Il dirigente campano ha lavorato in Serie A con il Parma e il Genoa dopo aver portato l’Avellino in Serie B nel 2013. Si attende solo l’ufficialità da parte del club di Donato Macchia.

