Cerignola, dalla D arriva Vono. Da Sainz-Maza a Capomaggio, la situazione

CERIGNOLA – Passano gli anni, ma le abitudini di Elio Di Toro restano le stesse. Il direttore sportivo del Cerignola magari perde il pelo, ma mai il vizio. Pescare dalla Serie D o dalle categorie minori è sempre stato il suo forte, sono diversi i calciatori giunti in riva all’Ofanto sotto la sua gestione da semisconosciuti, oggi divenuti principali protagonisti di una delle realtà meglio consolidate nel panorama della Serie C. Adesso potrebbe essere il caso di Riccardo Vono, interessante esterno offensivo classe 2000 reduce da due stagioni di buon livello con la maglia del Chieri. Nove gol nell’ultimo Girone A di Serie D, dato raddoppiato se si considera anche la stagione 22/23, dopo l’esperienza in Serie C con la Giana Erminio. Quella Giana Erminio in cui, sulla fascia opposta a quella di Vono, galoppava un certo D’Ausilio, scovato proprio da Di Toro ed esploso in gialloblù prima dell’oneroso trasferimento all’Avellino. Un indizio che indicherebbe come, probabilmente, Vono fosse già finito nei radar dell’Audace, e sembrerebbe giunto il momento giusto per affondare il colpo. La trattativa sarebbe, infatti, in chiusura, il classe 2000 lascerà Chieri per tentare la stessa sorte avuta dal suo ex compagno D’Ausilio, fortuna che si augura anche il Cerignola, squadra costruita negli ultimi due anni su investimenti di questo tipo. Con Vono si ragionerebbe sulla base di un biennale.

Verso il rinnovo, invece, Sainz-Maza: arrivato nel 2022, il centrocampista spagnolo sarebbe propenso a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno. Proseguono, inoltre, i contatti con il Catania per Galo Capomaggio: c’è distanza tra domanda ed offerta, i gialloblù hanno delle pretese elevate sull’argentino, preferendo eventualmente una cessione in categoria superiore come avvenuto per Achik, gli etnei però insistono. Su questo fronte si prevedono delle settimane caldissime.

