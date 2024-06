US Lecce, Pierret domani nel Salento per le visite mediche

Lecce – Arriva il primo squillo di mercato della società di via colonnello Costadura: il centrocampista Balthazar Pierret è atteso domani nel Salento per sostenere le visite mediche. Il francese è stato fortemente seguito e voluto da Pantaleo Corvino, il quale ha bruciato la concorrenza per quello che si è poi rivelato essere il miglior centrocampista della Ligue 2 nonostante il pessimo cammino di squadra dei suoi, retrocessi in terza serie.

