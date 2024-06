Virtus Francavilla, spunta l’idea Corvino per l’attacco

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla comincia a sondare anche le varie piste di mercato. Dopo la scelta di Francesco Montervino nelle vesti di direttore sportivo e quella molto probabile di Ciro Ginestra in panchina (ripetiamo: in questo momento è il primo candidato per la panchina biancazzurra, nelle ultime ore sembrerebbe essersi raffreddata la pista che conduceva a Laterza, ma non sono da escludere ulteriori ribaltoni e nomi a sorpresa) la volontà della società biancazzurra è di accelerare anche nella ricerca dei primi volti nuovi.

Premesso che ai fini contrattuali la stagione 2023/24 non è ancora terminata, è chiaro che la Virtus – dopo aver perso l’intera rosa a causa della retrocessione in Serie D – dovrà provare a giocare d’anticipo sulle dirette rivali per assicurarsi i migliori under in circolazione e quei calciatori cosiddetti “di categoria”. E in quest’ultimi va inserito il profilo di Vincenzo Corvino, pupillo di Montervino, con un passato insieme sia a Taranto che a Casarano. Il 33enne leccese nell’ultima stagione ha realizzato 8 gol e 5 assist; in carriera, invece, 88 le reti e 21 i passaggi vincenti nel girone H. È uno dei profili nella lista dei desideri del Francavilla, ma la concorrenza non manca.

